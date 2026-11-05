Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Elderly woman critically injured after being hit by an unidentified vehicle; referred to Bareilly.

Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्धा गंभीर घायल, बरेली रेफर

Thu, 05 Nov 2026 11:57 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Elderly woman critically injured after being hit by an unidentified vehicle; referred to Bareilly.
मिलक (रामपुर)। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बरेली के निजी अस्पताल भेजा गया है।
विज्ञापन

ग्राम पजैया निवासी भूपराम अपनी मां ओमवती के साथ बरेली से रिश्तेदारी से लौट रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे मिलक बाईपास पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और भाग गया। टक्कर लगने से दोनों सड़क किनारे गिर गए और ओमवती गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें उच्च केंद्र भेज दिया। सीओ राजवीर परिहार ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed