Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्धा गंभीर घायल, बरेली रेफर

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ग्राम पजैया निवासी भूपराम अपनी मां ओमवती के साथ बरेली से रिश्तेदारी से लौट रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे मिलक बाईपास पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और भाग गया। टक्कर लगने से दोनों सड़क किनारे गिर गए और ओमवती गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें उच्च केंद्र भेज दिया। सीओ राजवीर परिहार ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद



मिलक (रामपुर)। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बरेली के निजी अस्पताल भेजा गया है।