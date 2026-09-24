Rampur News: मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
रामपुर। आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलक्ट्रेट में सौंपा। चमरौआ ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और सेवाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद लंबे समय से उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
ज्ञापन में कहा गया कि आशा कार्यकर्ता टीकाकरण समेत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों में लगातार सेवाएं दे रही हैं। दिन-रात काम करने के बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए अपनी मांग भी पूरी करने की बात कही। इस दौरान रेखा, ममता, सहाना आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
ज्ञापन में कहा गया कि आशा कार्यकर्ता टीकाकरण समेत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों में लगातार सेवाएं दे रही हैं। दिन-रात काम करने के बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए अपनी मांग भी पूरी करने की बात कही। इस दौरान रेखा, ममता, सहाना आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन