Rampur News: धमोरा में दो ट्रकों की भिड़ंत, एक की मौत, दो घायल

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राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक का एक्सल टूट गया था। वह डिवाइडर की ओर खड़ा था तभी पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ गुरजीत सिंह और रविंद्र को भी चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सूरज के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद