Rampur News: धमोरा में दो ट्रकों की भिड़ंत, एक की मौत, दो घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 04 Sep 2026 02:04 AM IST
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धमोरा। शहजादनगर थाना क्षेत्र में झुनईया पुल पर दो ट्रकों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। हादसे में ग्राम पुराना सल्ला, थाना पुराना सल्ला जनपद गुरदासपुर पंजाब निवासी युवक सूरज (25) की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक का एक्सल टूट गया था। वह डिवाइडर की ओर खड़ा था तभी पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ गुरजीत सिंह और रविंद्र को भी चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सूरज के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक का एक्सल टूट गया था। वह डिवाइडर की ओर खड़ा था तभी पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ गुरजीत सिंह और रविंद्र को भी चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सूरज के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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