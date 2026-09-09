Rampur News: बाढ़ संबंधी ड्यूटी में लापरवाही पर संग्रह अनुसेवक निलंबित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसडीएम राजकुमार भाष्कर ने कहा कि बाढ़ और आपदा से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निभानी होगी। ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।इस बीच एसडीएम ने बताया कि लगातार हुई बारिश के दौरान तहसील क्षेत्र के कई गांवों में मकान और दीवारें गिरने से ग्रामीणों को नुकसान हुआ है। लेखपालों की टीम लगाकर क्षतिग्रस्त मकानों और दीवारों का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर करीब 30 प्रभावित लाभार्थियों को बाढ़ आपदा के तहत राहत राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।राहत पाने वाले गांवों में मीरापुर मीरगंज, खेमपुर, रायपुर, भगवंतनगर, भूवरा और जालफनगला समेत अन्य गांव शामिल हैं। एसडीएम ने राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किया जाए और पात्र लोगों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराई जाए।उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को राहत दिलाने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। लेखपाल और राजस्व कर्मचारी क्षेत्र में जाकर नुकसान का वास्तविक आकलन करें, ताकि पात्र लोगों को शासन की व्यवस्था के अनुसार समय से सहायता मिल सके।