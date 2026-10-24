फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Case registered in connection with the death of a youth injured in a road accident

Rampur News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 12:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Case registered in connection with the death of a youth injured in a road accident
केमरी। क्षेत्र में कार की टक्कर से घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने एसपी के आदेश पर अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

मृतक राजू की पत्नी अंशू ने बताया कि 27 सितंबर की शाम उनके पति बाइक से घर आ रहे थे। मिलक रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से राजू गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक मौके से भाग गया। राजू को मिलक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और फिर मेरठ अस्पताल भेजा गया। चार अक्तूबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसपी के आदेश के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed