Rampur News: ब्रेक फेल होने पर धान के ढेर में घुसी बस, कार से टकराकर रुकी

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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब पांच बजे मुरादाबाद की ओर से एक बस तेज रफ्तार में बाजपुर की तरफ जा रही थी। मसवासी में अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। बस को अनियंत्रित होता देख चालक ने उसे रोकने के प्रयास में सड़क किनारे लगे धान के ढेर की ओर मोड़ दिया। धान के ढेर में घुसने के बाद बस सामने खड़ी कार से टकरा गई और रुक गई।हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जाता है कि बस रुकते ही चालक नीचे उतरकर भागने लगा। इस पर मौके पर जुटी भीड़ ने उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। हालांकि कुछ संभ्रांत लोगों ने बीच-बचाव कर चालक को भीड़ के चंगुल से बचाया। सूचना पर पुलिस भी मामले की जानकारी लेने में जुट गई।सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है।00ग्रामीणों ने उठाए बसों की फिटनेस पर सवालग्रामीणों का आरोप है कि मुरादाबाद-बाजपुर मार्ग पर अनफिट बसें बेखौफ होकर तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं। बसों की फिटनेस और उनकी गति पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग से मार्ग पर संचालित बसों की फिटनेस, ब्रेक और अन्य तकनीकी उपकरणों की जांच कराने तथा तेज रफ्तार बसों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सोमवार को बस के ब्रेक फेल होने की घटना में गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था।