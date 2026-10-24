Rampur News: कार की टक्कर से भाई-बहन घायल

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वे टांडा में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गंभीर हालत के कारण चिकित्सकों ने उन्हें टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रामपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी थी। सीओ टांडा पंकज पंत ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। संवाद



दढ़ियाल। चंदूपुरा गांव के पास बृहस्पतिवार रात कार की चपेट में आने से बाइक सवार भाई-बहन विशाल और पायल घायल हो गए।