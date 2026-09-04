Rampur News: रामगंगा में डूबी महिला का 24 घंटे बाद मिला शव, दो माह बाद होनी है बेटे की शादी

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गांव निवासी छत्रपाल के अनुसार, बुधवार सुबह बेटी सलोनी को डांटने को लेकर पत्नी सर्वेश से विवाद हुआ था। विवाद के बाद नाराज सर्वेश शाम करीब पांच बजे पशुओं के लिए चारा लेने की बात कहकर घर से निकल गई। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।बृहस्पतिवार सुबह रामगंगा के किनारे सर्वेश के कपड़े और चप्पल मिलने पर परिजनों को नदी में डूबने की आशंका हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीएसी के राहत दल को बुलाया। टीम ने नदी में तलाश शुरू की। कई घंटे की मशक्कत के बाद शाम करीब चार बजे मझर घाट के पास सर्वेश का शव तलाश कर लिया गया।सर्वेश के चार बच्चे हैं। परिवार में तीसरे नंबर के बेटे का विवाह करीब दो माह बाद होना है। शादी की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।सीओ देवकीनंदन ने बताया कि गृहक्लेश के बाद महिला बुधवार शाम पशुओं के लिए चारा लेने घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान बृहस्पतिवार को उसका शव रामगंगा से मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।