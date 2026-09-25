Rampur News: स्कूल बस की टक्कर से मरे मासूम का कब्र से निकलवाया शव

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अजीमनगर थाना क्षेत्र के हसमतगंज मझरा सींगनखेड़ा निवासी मुनीष कुमार ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दस दिन पहले उसका भाई जितेंद्र अपनी पत्नी दीक्षा और 45 दिन के बेटे अभय के साथ बाइक से जिला अस्पताल दवा लेने जा रहा था। आरोप है कि तोपखाना गेट के सामने चौराहे पर सामने से आ रही स्कूल बस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार जितेंद्र, दीक्षा और उनका मासूम बेटा सड़क पर गिर गए। हादसे में 45 दिन के अभय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जितेंद्र और दीक्षा गंभीर रूप से घायल हो गए।पीछे से दूसरी बाइक से आ रहे मुनीष ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बालक की मौत के बाद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।शहर कोतवाल प्रदीप मलिक के अनुसार तीन दिन पहले उपचार के दौरान काशीपुर में बच्चे की मां की भी मौत हो चुकी है। उसका पोस्टमार्टम काशीपुर, उत्तराखंड में कराया गया था। इसके बाद मुनीष ने 16 सितंबर को कोतवाली पहुंचकर घटना की शिकायत की। बाद में परिजनों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मासूम के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके आधार पर बृहस्पतिवार को शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे का मामला शहर कोतवाली में दर्ज है। पुलिस ने हादसे में स्कूली बस को भी बरामद कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।