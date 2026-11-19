'सर सैयद या मदन मोहन मालवीय भी जेल में होते'

उन्होंने बताया कि उस समय निर्माण लागत लगभग 120-125 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। जबकि विभाग ने 2,400 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर लागू की है। आजम खां ने यह भी कहा कि सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना श्रमदान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय ईडी, आयकर विभाग या विकास प्राधिकरण नहीं थे। रामपुर में विकास प्राधिकरण जौहर विश्वविद्यालय बनने के 10 साल बाद स्थापित हुआ। खां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर अन्याय और ज्यादतियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर सर सैयद या मदन मोहन मालवीय के समय ईडी और आयकर विभाग होते, तो वे भी जेल में होते। उन्होंने कहा कि बीएचयू और एएमयू जैसे संस्थान भी नहीं बन पाते।