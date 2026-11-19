'₹120 की लागत को 2400 कैसे मान लिया': जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को आजम ने बताया अन्याय, ईडी पर उठाए सवाल
समाजवादी पार्टी नेता आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अन्याय बताया है। उन्होंने निर्माण लागत के आकलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2004 से 2006 के बीच 90 फीसदी इमारतें बन चुकी थीं। उनके मुताबिक, उस समय निर्माण लागत 120-125 रुपये प्रति वर्गफुट थी, जबकि आयकर विभाग ने 2,400 रुपये की दर लागू की।
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने गुरुवार को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ की गई कार्रवाई को अन्याय बताया। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की निर्माण लागत का आकलन करने के लिए मौजूदा सीपीडब्ल्यूडी दरों के उपयोग पर सवाल उठाया। आजम खां ने कहा कि विश्वविद्यालय की लगभग 90 फीसदी संरचनाएं 2004 से 2006 के बीच ही पूरी हो चुकी थीं।
'सर सैयद या मदन मोहन मालवीय भी जेल में होते'
उन्होंने बताया कि उस समय निर्माण लागत लगभग 120-125 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। जबकि विभाग ने 2,400 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर लागू की है। आजम खां ने यह भी कहा कि सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना श्रमदान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय ईडी, आयकर विभाग या विकास प्राधिकरण नहीं थे। रामपुर में विकास प्राधिकरण जौहर विश्वविद्यालय बनने के 10 साल बाद स्थापित हुआ। खां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर अन्याय और ज्यादतियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर सर सैयद या मदन मोहन मालवीय के समय ईडी और आयकर विभाग होते, तो वे भी जेल में होते। उन्होंने कहा कि बीएचयू और एएमयू जैसे संस्थान भी नहीं बन पाते।
ईडी की कार्रवाई और आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत को कुर्क किया है। एजेंसी के अनुसार, इसकी बुक वैल्यू 426 करोड़ रुपये और अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये है। यह मामला जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े 426 करोड़ रुपये के कथित धन शोधन से संबंधित है। ईडी ने आजम खां को 31 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उनके जेल से रिहा होने के तुरंत बाद हुई थी।
धन शोधन के खुलासे
ईडी की जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच कथित वित्तीय लेनदेन का खुलासा हुआ है। एजेंसी ने बताया कि जिन ठेकेदारों को सरकारी ठेकों से कथित तौर पर लाभ हुआ, उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय को धन दान और निर्माण कार्यों के माध्यम से हस्तांतरित किया। ईडी ने 28 अक्तूबर को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारत को कुर्क किया था। आजम खान ने 2006 में इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह रामपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है।
आजम खां को अंतरिम जमानत
आजम खां बुधवार शाम को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा होकर अपने आवास लौटे। उन्हें अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद रिहा किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को खान को ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। आजम खां रामपुर सदर से 10 बार विधायक रह चुके हैं। वह समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं।