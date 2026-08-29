Rampur News: जिले के 978 स्कूल बने निपुण, मिला 10वां स्थान

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शत-प्रतिशत विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए विभाग ने माइक्रो प्लानिंग शुरू की है। पहले चरण में 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्लॉकवार प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा में बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट प्राचार्य और डीसी स्तर के अधिकारी कमियों की समीक्षा कर सुधार की रणनीति बना रहे हैं। कक्षा एक से पांच तक बच्चों की बुनियादी दक्षताओं में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों का मूल्यांकन निपुण लक्ष्य एप के माध्यम से डायट प्रशिक्षुओं द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन का डेटा सीधे राज्य परियोजना कार्यालय भेजा जाता है।डीएम अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार राज्य स्तरीय टीमें भी समय-समय पर क्रॉस चेकिंग करती हैं। शिक्षकों को एफएलएन, टीएलएम और शिक्षक डायरी के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालयों को सक्षम और मध्यम श्रेणी में बांटकर जरूरत के अनुसार विभागीय सहयोग दिया जा रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य सत्र 2026-27 तक जिले को शत-प्रतिशत निपुण बनाना है।