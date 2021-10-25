Raebareli News: बेकाबू डंपर की टक्कर से युवक की मौत

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गुरुबख्शगंज क्षेत्र के गढ़ी दूलाराय निवासी अभय कुमार सिंह (23) बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपने घर से बाइक से किसी काम से पासी टूसी गांव गए हुए थे। वहां से लौटते समय बछरावां के पासी टूसी गांव निवासी छन्नू सिंह (55) भी उनके साथ बाइक पर बैठ गए, वह ताला बाजार जा रहे थे।बांदा-बहराइच मार्ग पर अघौरा घाट स्थित सई नदी के पास पीछे से आए अनियंत्रित डंपर से बाइक में जोरदार टक्कर लग गई। हादसे में दोनों बाइक सवार सड़क के किनारे गिरकर गंभीर रूप घायल हो गए।पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी बछरावां पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने छन्नू सिंह को मृत घोषित कर दिया। अवधेश सिंह की हालत नाजुक देख लखनऊ रेफर कर दिया गया। सीओ लालगंज सुजीत कुमार राय ने बताया कि डंपर की टक्कर से हादसा हुआ है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।