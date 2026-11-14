Raebareli News: न्यायमूर्ति के स्काॅर्ट वाहन का टायर फटा, दरोगा, सिपाही और चालक घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान शुक्रवार शाम प्रयागराज से लखनऊ जा रहे थे। उनके काफिले के साथ स्कॉर्ट वाहन भी चल रहा था। शाम करीब चार बजे प्रयागराज-रायबरेली हाईवे पर ग्राम कुचरिया के निकट आगे चल रहे स्कॉर्ट वाहन का टायर अचानक फट गया। मुख्य चालक संदीप कुमार और वाहन में सवार दरोगा रामनाथ कनौजिया व सिपाही प्रदीप कुमार कुछ समझ पाते, इससे पहले ही गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उस पर चढ़कर फंस गई। अचानक हुए हादसे से काफिले में शामिल अन्य वाहन भी सतर्क हो गए।हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर भदोखर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तत्काल एम्स पहुंचाया। चिकित्सकों ने सिपाही प्रदीप कुमार को हल्की चोटें होने पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी, जबकि मुख्य चालक संदीप कुमार और दरोगा रामनाथ कनौजिया को भर्ती कर लिया। सीओ आशीष निगम ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। न्यायमूर्ति का वाहन बिना किसी बाधा के लखनऊ रवाना हो गया। क्षतिग्रस्त स्कॉर्ट वाहन को सड़क से हटवा दिया गया।शॉकर टूटने से टायर फटने की आशंकारायबरेली। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहन को देखा तो उसका शॉकर टूटा हुआ मिला। लोगों ने आशंका जताई कि शॉकर टूटने के कारण ही टायर फटा और वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गनीमत रही कि वाहन डिवाइडर से टकराने के बाद आगे नहीं बढ़ा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा होते ही हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों ने रफ्तार धीमी कर दी। कुछ लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में भी मदद की।