Raebareli News: गांव में भरा पानी, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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ग्रामीणों का आरोप है कि रायबरेली-प्रयागराज हाईवे के निर्माण के दौरान गांव के पास का प्राकृतिक नाला बंद कर दिया गया। नाला बंद होने से बारिश के पानी की निकासी रुक गई है। गांव निवासी कमलेश तिवारी ने बताया कि ग्रामीण दो बार जिलाधिकारी को शिकायत कर चुके हैं, पर स्थायी समाधान नहीं हुआ। जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह राना ने कहा कि रेलवे लाइन और गंगा एक्सप्रेसवे के कारण गांव का पानी बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने प्रशासन से पंप लगाकर पानी निकलवाने और बंद नाले को दोबारा चालू कराने की मांग की।ग्रामीण पूरन प्रसाद तिवारी समेत अन्य ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं हुई तो सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। उप जिलाधिकारी विवेक राजपूत ने बताया कि शिकायत मिली है और जेसीबी से नाली खोदवाकर पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी। संवाद