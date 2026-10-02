Raebareli News: छह घंटे बिजली न आने पर भड़के ग्रामीण

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ग्रामीण अखिलेश यादव, सोनू गौतम, राजकुमार और राजाराम ने आरोप लगाया कि लाइनमैन रुपये वसूलने के लिए गांव की बिजली काट देता है। रुपये देने से मना करने पर गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे से गांव की बिजली आपूर्ति बंद थी। विज्ञापन



पुलिस के पहुंचने के बाद उपकेंद्र के कर्मचारियों ने लाइन जोड़कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। इसके बाद मामला शांत हो गया। सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोतवाली प्रभारी सुमित श्योरान से जानकारी की गई। उन्होंने बताया कि लाइनमैन से नाराज होकर ग्रामीण बिजलीघर पहुंचे थे। हंगामा किए जाने की बात सही नहीं है। ग्रामीण अखिलेश यादव, सोनू गौतम, राजकुमार और राजाराम ने आरोप लगाया कि लाइनमैन रुपये वसूलने के लिए गांव की बिजली काट देता है। रुपये देने से मना करने पर गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे से गांव की बिजली आपूर्ति बंद थी।पुलिस के पहुंचने के बाद उपकेंद्र के कर्मचारियों ने लाइन जोड़कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। इसके बाद मामला शांत हो गया। सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोतवाली प्रभारी सुमित श्योरान से जानकारी की गई। उन्होंने बताया कि लाइनमैन से नाराज होकर ग्रामीण बिजलीघर पहुंचे थे। हंगामा किए जाने की बात सही नहीं है।

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ऊंचाहार। रतापुर मजरे कंदरावां गांव में छह घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे ऊंचाहार बिजलीघर पहुंचकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने लाइनमैन पर बिजली आपूर्ति के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया। करीब 15 मिनट तक ग्रामीण बिजलीघर पर मौजूद रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया।