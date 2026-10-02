Raebareli News: पॉलिथीन जब्त, कैंटीन संचालक पर जुर्माना

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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ललितेश कुमार सक्सेना के नेतृत्व में डिग्री कॉलेज चौराहे पर पॉलिथीन विरोधी अभियान चला। चेकिंग के दौरान फल ठेलों से एक किलो पॉलिथीन जब्त की गई। दुकानदारों और ग्राहकों को पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित एक कैंटीन में गंदगी मिली। टीम ने कैंटीन को बंद कराकर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।बाद में उसे दोबारा खोला गया। पालिका कर्मचारियों ने लोगों को एकल उपयोग प्लास्टिक के नुकसान बताए। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल पर आगे भी कार्रवाई होगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि आगे भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।