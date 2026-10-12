Raebareli News: ग्रामीणों ने गुलूपुर चौकी में किया हंगामा

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जानकारी के मुताबिक, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि गांव निवासी विपिन ने ग्राम प्रधान के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इसकी जानकारी मिलने पर विपिन और अन्य ग्रामीण नाराज हो गए। रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे ग्रामीण गुलूपुर चौकी पहुंच गए।ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने चौकी प्रभारी जीत बहादुर पांडेय से मामले की जानकारी मांगी तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे नाराज ग्रामीणों ने चौकी परिसर में हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विपिन का कहना है कि गांव में विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। नालियों का निर्माण नहीं हुआ है और न ही खड़ंजा लगवाया गया है। इसी समस्या का वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। उसका आरोप है कि पुलिस मामले में एकतरफा कार्रवाई करना चाह रही है।ग्रामीणों के विरोध के दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद सभी अपने घर लौट गए। दोपहर करीब तीन बजे तक विरोध प्रदर्शन चला। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा।