Raebareli News: होमगार्ड्स भर्ती के अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण आज से

विज्ञापन

जिला कमांडेंट होमगार्ड्स संजय कुमार शर्मा ने बताया कि पुरुष अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण 12 से 17 अक्तूबर तक और महिला अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण 21 एवं 22 अक्तूबर को पुलिस लाइन में प्रस्तावित है। प्रत्येक दिवस 65 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन उसी दिन होगा। अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजे जा रहे हैं। होमगार्ड्स कार्यालय से भी बुलावा पत्र प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ 12 पासपोर्ट साइज फोटो, 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र, समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, पहचान पत्र तथा अन्य जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में अंकित क्रमांक के अनुसार निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना है। स्वास्थ्य परीक्षण की तिथियों का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://homeguard.up.gov.in पर उपलब्ध है।