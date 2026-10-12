Raebareli News: कराटे ग्रेडिंग टेस्ट में 53 खिलाड़ी सफल
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
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रायबरेली। कराटे एसोसिएशन की ओर से रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बैडमिंटन हॉल में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रमोशन टेस्ट का आयोजन किया गया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 53 खिलाड़ियों को सफल घोषित किया गया। निर्णायकों ने खिलाड़ियों की कराटे तकनीक, अनुशासन और शारीरिक दक्षता का आकलन किया। इसके बाद सफल खिलाड़ियों को श्वेत से पीली और पीली से नारंगी बेल्ट प्रदान की गई।
पीली बेल्ट प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में आद्विक कुमार, अनुभव पटेल, सावी त्रिवेदी, नियति चौधरी, अनिका त्रिवेदी, आद्विक वर्मा, आर्यन, तेजस कुशवाहा, अरव गैंगवार, अदिति पटेल, अर्चिष्मान पटेल, देवांशी, आदर्श यादव, सृष्टि सिंह राणा, संस्कृति पाल, अभय पाल, अविरल पांडेय, प्रणित, अवाइका, प्रांजल, पिहू, अस्मिता कश्यप, आन्या, त्रिशान यादव, आयुषी यादव, रिया गुप्ता, रौनक गुप्ता, अंबिका सोनकर, आदित्य मिश्रा, अन्वी और रुद्र शामिल रहे।
वहीं, नारंगी बेल्ट प्राप्त करने वालों में मंथन पटेल, राजवी वर्मा, शिवाय यादव, भावना, कर्तव्य चौधरी, आराध्या, अक्षत साहू, आन्या साहू, श्रेया मिश्रा, वैष्णवी यादव, आरवी यादव, श्रेया, श्रेयस गोंड, अयांश वर्मा, माही यादव, गौरी यादव, राजवीर सोनी, पिहू वर्मा, अभी, वेदिका यादव, शियांश यादव और हर्ष सिंह ठाकुर शामिल रहे।
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मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी नगर आशीष निगम और विशिष्ट अतिथि प्रतिसार निरीक्षक जितेंद्र बहादुर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किए। एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षिका रितिका गुप्ता और क्षितेंद्र शास्त्री ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन विवेक वर्मा ने किया। इस अवसर पर मोहम्मद अनवर, धर्मवीर प्रजापति, कुमारी आंचल, रितिक गुप्ता और बाबन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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पीली बेल्ट प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में आद्विक कुमार, अनुभव पटेल, सावी त्रिवेदी, नियति चौधरी, अनिका त्रिवेदी, आद्विक वर्मा, आर्यन, तेजस कुशवाहा, अरव गैंगवार, अदिति पटेल, अर्चिष्मान पटेल, देवांशी, आदर्श यादव, सृष्टि सिंह राणा, संस्कृति पाल, अभय पाल, अविरल पांडेय, प्रणित, अवाइका, प्रांजल, पिहू, अस्मिता कश्यप, आन्या, त्रिशान यादव, आयुषी यादव, रिया गुप्ता, रौनक गुप्ता, अंबिका सोनकर, आदित्य मिश्रा, अन्वी और रुद्र शामिल रहे।
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वहीं, नारंगी बेल्ट प्राप्त करने वालों में मंथन पटेल, राजवी वर्मा, शिवाय यादव, भावना, कर्तव्य चौधरी, आराध्या, अक्षत साहू, आन्या साहू, श्रेया मिश्रा, वैष्णवी यादव, आरवी यादव, श्रेया, श्रेयस गोंड, अयांश वर्मा, माही यादव, गौरी यादव, राजवीर सोनी, पिहू वर्मा, अभी, वेदिका यादव, शियांश यादव और हर्ष सिंह ठाकुर शामिल रहे।
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मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी नगर आशीष निगम और विशिष्ट अतिथि प्रतिसार निरीक्षक जितेंद्र बहादुर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किए। एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षिका रितिका गुप्ता और क्षितेंद्र शास्त्री ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन विवेक वर्मा ने किया। इस अवसर पर मोहम्मद अनवर, धर्मवीर प्रजापति, कुमारी आंचल, रितिक गुप्ता और बाबन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।