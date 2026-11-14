Raebareli News: बाइक सवार दो युवक गंभीर घायल

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नसीराबाद। सलोन-जायस मार्ग पर धरई बाजार के पास बृहस्पतिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। परिजन उन्हें एम्स अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। परशदेपुर चौकी क्षेत्र के अटावां गांव निवासी जसवंत सिंह और पवन कुमार सिंह उर्फ पप्पू कपूरपुर गांव के ढाबे पर खाना खाने गए थे। रात करीब साढ़े नौ बजे लौटते समय सलोन की ओर से आ रहे वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। सीओ यादवेंद्र पाल ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।