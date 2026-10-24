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रायबरेली: दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत, पुलिस कर रही जांच

Sat, 24 Oct 2026 10:36 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 10:36 AM IST
सार

रायबरेली में दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

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Two youths died in collision between two bikes in Rae Bareli police are investigating
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के रायबरेली में महराजगंज क्षेत्र के बरहुवां में शुक्रवार रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

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हादसे में मृत एक युवक की पहचान हो गई है, जबकि दूसरे युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस मृतकों से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी है।

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