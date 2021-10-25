Raebareli News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 11 Sep 2026 12:36 AM IST
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1- सामूहिक विवाह
सुबह 10:00 बजे। परशदेपुर क्षेत्र के निनावां मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजना किया जाएगा। इसमें 300 जोड़े सात फेरे लेंगे।
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2- पुरस्कार वितरण
सुबह 10:00 बजे। लालगंज कस्बे के बराती लाल गंगाराम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शताब्दी वर्ष पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत किए जाएंगे।
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3- बिजली शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए गदागंज उपकेंद्र में शिविर लगाया जाएगा।
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4- टीकाकरण
सुबह 10:00 बजे। सरेनी क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए मवेशियों को टीके लगाए जाएंगे।
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5- आधार कार्ड शिविर
सुबह 10:00 बजे। महराजगंज विकास खंड के हलोर स्थित डाकघर में आधार कार्ड शिविर का आयोजन होगा। इसमें नए आधार कार्ड बनाने के साथ संशोधन भी किया जाएगा।
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6- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। चड़रई चौराहा स्थित टोल प्लाजा के पास भागवत कथा होगी।
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सुबह 10:00 बजे। परशदेपुर क्षेत्र के निनावां मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजना किया जाएगा। इसमें 300 जोड़े सात फेरे लेंगे।
2- पुरस्कार वितरण
सुबह 10:00 बजे। लालगंज कस्बे के बराती लाल गंगाराम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शताब्दी वर्ष पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत किए जाएंगे।
3- बिजली शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए गदागंज उपकेंद्र में शिविर लगाया जाएगा।
4- टीकाकरण
सुबह 10:00 बजे। सरेनी क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए मवेशियों को टीके लगाए जाएंगे।
5- आधार कार्ड शिविर
सुबह 10:00 बजे। महराजगंज विकास खंड के हलोर स्थित डाकघर में आधार कार्ड शिविर का आयोजन होगा। इसमें नए आधार कार्ड बनाने के साथ संशोधन भी किया जाएगा।
6- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। चड़रई चौराहा स्थित टोल प्लाजा के पास भागवत कथा होगी।