Raebareli News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। परशदेपुर क्षेत्र के निनावां मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजना किया जाएगा। इसमें 300 जोड़े सात फेरे लेंगे।

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2- पुरस्कार वितरण

सुबह 10:00 बजे। लालगंज कस्बे के बराती लाल गंगाराम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शताब्दी वर्ष पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत किए जाएंगे।

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3- बिजली शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए गदागंज उपकेंद्र में शिविर लगाया जाएगा।

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4- टीकाकरण

सुबह 10:00 बजे। सरेनी क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए मवेशियों को टीके लगाए जाएंगे।

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5- आधार कार्ड शिविर

सुबह 10:00 बजे। महराजगंज विकास खंड के हलोर स्थित डाकघर में आधार कार्ड शिविर का आयोजन होगा। इसमें नए आधार कार्ड बनाने के साथ संशोधन भी किया जाएगा।

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6- भागवत कथा

दोपहर 02:00 बजे। चड़रई चौराहा स्थित टोल प्लाजा के पास भागवत कथा होगी।

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1- सामूहिक विवाह