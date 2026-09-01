Raebareli News: स्वाइन फ्लू के चपेट में आए दंपती समेत तीन मरीज

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सलोन के गुरुद्वारा मोहल्ले की 63 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में वह स्वाइन फ्लू संक्रमित पाई गईं। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार है और वह घर लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके घर पहुंचकर परिवार के पांच सदस्यों को टेमी फ्लू दवा दी और आसपास के 50 लोगों की जांच की, हालांकि किसी में संक्रमण के लक्षण नहीं मिले।इसके अलावा ऊंचाहार-सलोन क्षेत्र के मूल निवासी एक दंपती भी संक्रमित पाए गए हैं। दोनों लंबे समय से लखनऊ की एल्डिको कॉलोनी में रह रहे हैं। टीम जब उनके पैतृक घर पहुंची तो पता चला कि वे काफी समय से सलोन नहीं आए हैं। इसके बाद उनकी रिपोर्ट लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दी गई।प्रभारी सीएमओ डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि तीन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। लोगों को बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है। मास्क का प्रयोग और हाथों की सफाई संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है।