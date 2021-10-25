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Raebareli News: पूर्णिया-चंडीगढ़ स्पेशल 17 घंटे देर से आई

Sun, 15 Nov 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 15 Nov 2026 12:16 AM IST
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The Purnia-Chandigarh Special arrived 17 hours late.
रायबरेली। जिले से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित ट्रेनों की लेटलतीफी ने शनिवार को यात्रियों को खूब परेशान किया। पूर्णिया-चंडीगढ़ स्पेशल 17 घंटे से अधिक विलंब से पहुंची। वहीं, गया-लुधियाना स्पेशल पौने पांच घंटे, चंडीगढ़-मऊ स्पेशल तीन घंटे और ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल ढाई घंटे लेट रही।
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नियमित ट्रेनों में कानपुर-प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस पौने छह घंटे, दिल्ली-प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस चार घंटे और सहारनपुर-प्रयागराज नौचंदी एक्सप्रेस पौने चार घंटे विलंब से आई। चंडीगढ़-प्रयागराज ऊंचाहार एक्सप्रेस और अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल ढाई घंटे, जबकि पटना-जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस और देहरादून-बनारस जनता मेल पौने दो घंटे लेट रहीं। भोपाल-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस और रघुराज सिंह-रायबरेली पैसेंजर एक घंटे विलंब से पहुंचीं।
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इसके अलावा लखनऊ-प्रयागराज पैसेंजर, हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल और प्रयागराज-चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस 45 मिनट देर से आईं। आगरा-कोलकाता, प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी, प्रयागराज-बरेली, दोनों दिशाओं की त्रिवेणी एक्सप्रेस और कानपुर-प्रयागराज व प्रयागराज-कानपुर पैसेंजर आधे घंटे विलंब से पहुंचीं। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सभी ट्रेनें पहले से ही विलंब से चल रही थीं।
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