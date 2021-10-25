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Raebareli News: कोर्ट ने दो लोगों को दी जमानत

Sun, 15 Nov 2026 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 15 Nov 2026 12:22 AM IST
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The court granted bail to two people.The court granted bail to two people.
रायबरेली। मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में अदालत ने सत्यपाल मौर्या और सावित्री देवी को जमानत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामला सलोन थाने में दर्ज किया गया था। अदालत ने अपराध की प्रकृति और तथ्यों को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार पाया। दोनों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि का एक-एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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