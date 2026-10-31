Raebareli News: बारिश और सर्द हवाओं से लुढ़का तापमान, बढ़ी सिहरन

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जिले में बृहस्पतिवार से ही मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द रहा। दोपहर बाद शहर में रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जबकि कमलापुर और सिधौली समेत कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। कभी तेज तो कभी धीमी गति से बारिश का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। बारिश के चलते लोगों ने जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलना मुनासिब समझा। मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अर्नब तूफान के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव आया है। अगले 24 घंटों तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चलने और जिले के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने लोगों को आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।खेतों में नमी से गेहूं की बोआई में होगी आसानीबारिश से किसानों को राहत मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से गेहूं की बोआई को गति मिलेगी। इन दिनों जिले में गेहूं, जौ, मटर, मसूर और चना समेत कई फसलों की बोआई का काम चल रहा है। बोआई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। ऐसे में बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, तेज बारिश होने पर गन्ने की कटाई प्रभावित हो सकती है। वहीं, सरसों समेत हाल ही में बोई गई फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसान शारदा सिंह ने बताया कि जिन किसानों को अभी बोआई करनी है, उनके लिए बारिश लाभदायक है। खेतों में नमी बढ़ने से बोआई में आसानी होगी।