Raebareli News: बेटे का इलाज कराने गए पिता में स्वाइन फ्लू की पुष्टि

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पिछले सप्ताह शहर के भगवंत कौर कॉलोनी के रहने वाले 48 वर्षीय सौरभ श्रीवास्तव का पुत्र अंकित सड़क हादसे में घायल हो गया था। उन्होंने बेटे को इलाज के लिए लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लक्षण प्रतीत होने पर पिता की जांच करने पर उनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। डॉ. ऋषी बागची ने बताया कि स्वाइन फ्लू पीड़ित के परिवार के सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ मिले। किसी में भी लक्षण नहीं मिले।यह लक्षण हों तो तुरंत कराए जांचजिला मलेरिया अधिकारी रमेशचंद्र यादव ने बताया कि स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार सिरदर्द, सूखी खांसी, गले में खराश और नाक का बहना शामिल है। मांसपेशियों और शरीर में जोड़ों का तेज दर्द भी होता है। अत्यधिक थकान, सांस लेने में तकलीफ और उल्टी-दस्त भी इसके लक्षण हैं। संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें। हाथों की सफाई रखें और डॉक्टरी सलाह लें।सीएमओ डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि जिले में स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला है। लखनऊ के एक निजी अस्पताल की प्रयोगशाला की जांच में मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। सोमवार को मरीज के घर टीम को भेजा गया। सभी सीएचसी अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।