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जगदीशपुर निवासी अधिवक्ता अंजनी अग्निहोत्री के मुताबिक, 17 नवंबर को बाल दिवस पर विद्यालय में मेला लगा था। उनका 16 वर्षीय भतीजा हर्ष एक दोस्त के साथ बाथरूम गया था। इसी दौरान शिक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जासूसी करने आने का आरोप लगाया। इसके बाद शिक्षक ने हर्ष के बाल पकड़कर पिटाई शुरू कर दी।घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। चिकित्सकों ने सीटी स्कैन कराने की जरूरत बताते हुए जिला अस्पताल भेज दिया। चाचा ने बताया कि प्राचार्य और एसडीएम को शिकायत दी गई है। कार्रवाई न होने पर डीएम से शिकायत करेंगे।प्राचार्य समशुद दुवा ने बताया कि शिक्षक आलोक सचान पर पिटाई का आरोप है। उनके खिलाफ पहले भी कुछ लोगों से दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली थीं। मामले की जांच की जा रही है।एसडीएम महराजगंज ने भी फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। शिक्षक के विरुद्ध जांच बैठा दी गई है। जांच विभागीय हो रही है। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।