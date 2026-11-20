विज्ञापन

पूरे टोड़ी मजरे सेमरपहा गांव निवासी नीरज सिंह बेटी की शादी की तैयारियों के सिलसिले में बाइक से लालूमऊ जा रहे थे। ज्ञानू ढाबा के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई।नीरज के छोटे भाई पंकज, पत्नी नीलम, बेटे विराट और बड़ी बेटी हर्षिता समेत परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। शुभचिंतकों में भी शोक की लहर दौड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय नीरज हेलमेट नहीं पहने थे। सीओ सुजीत राय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।