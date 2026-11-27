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बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती ने कहा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने कहा कि यह दिन संविधान निर्माताओं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान को याद करने का अवसर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर एकाधिकार स्थापित करने के साथ आम लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है।प्रदेश सचिव डॉ. शशिकांत शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून और शासन प्रणाली का प्रमुख लिखित दस्तावेज है। डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है।वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी पाल ने कहा कि भारतीय संविधान देश को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। दिव्यांबर सिंह, राजेश मौर्य, मुनीश्वर पासी, राजेंद्र यादव, हसीन अहमद, अरुण यादव, श्रवण चौधरी, गंगासागर यादव, शिवनारायण सोनकर, रज्जू खान और रामबरन लोधी ने भी विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता वरिष्ठ नेता अमर सिंह ने की और संचालन महासचिव अरशद खान ने किया।इस मौके पर जेपी यादव, बबलू लोधी, डॉ. जावेद, दिलदार रायनी, पंकज पासी, मान सिंह पटेल, आकाश मौर्य, मो. मुशीर, इजहार खान, आशुतोष यादव, विनय यादव और विकास मौर्य आदि मौजूद रहे। (संवाद)