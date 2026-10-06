Raebareli News: दौड़ में आगे रही सोनी, नंदिनी और सानिया

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प्रतियोगिताओं में लालगंज, सरेनी और खीरों विकास क्षेत्रों के विद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं ने प्रतिभा दिखाई। बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में बैसवारा इंटर कॉलेज की नंदिनी ने पहला, जनता इंटर कॉलेज पाहो की अनामिका ने दूसरा, इंटर कॉलेज पूरे पांडेय की सानिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।बालक वर्ग की 600 मीटर दौड़ में अर्पित को पहला, वंश को दूसरा, दीपांशु को तीसरा, बालिका वर्ग की 600 मीटर दौड़ में सोनी को पहला, प्रियांशी को दूसरा, पल्लवी को तीसरा, बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में अरुण को प्रथम, कन्हई लाल को दूसरा, पारस को तीसरा, बालिका वर्ग की 800 मीटर दौड़ में रानू को पहला, आकांक्षा को दूसरा, बेबी संजना को तीसरा स्थान मिला।प्रतियोगिता के संयोजक एवं प्रधानाचार्य डॉ. नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जोनल स्तर की प्रतियोगिता तीन दिन चलेगी। पहले दिन बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस दौरान विजयी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।इस मौके पर दीपक मिश्रा, बसंत तिवारी, सुरेश सिंह, सोमेश सिंह, भवानी श्रीवास्तव मौजूद रहे।