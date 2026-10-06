Raebareli News: किशोरी के साथ दुष्कर्म, परिजनों का हंगामा

विज्ञापन



हरचंदपुर विधानसभा के सपा विधायक राहुल लोधी और परिजन एसपी दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया। पिता ने बताया कि दो अक्तूबर को उनकी बेटी नित्यक्रिया के लिए खेत की तरफ गई थी। इस दौरान गांव का एक युवक बेटी को साथ ले गया था। इस कार्य में युवक के भाई ने भी सहयोग किया। आरोप है कि युवक ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मामले को दबाने के लिए एक पूर्व ग्राम प्रधान से दबाव बनाना शुरू कर दिया। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि किशोरी को साथ ले जाने, जानमाल की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को पकड़कर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद मामले में धारा बढ़ाई जाएगी। (संवाद)

विज्ञापन

रायबरेली। किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में सोमवार को सपा विधायक राहुल लोधी की अगुवाई में परिजनों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया। सभी ने एसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान एसपी ने पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।