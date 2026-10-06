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Raebareli News: पुलिस भर्ती में दौड़ के दौरान बिगड़ी तबीयत, 11 बेहाेश

Tue, 06 Oct 2026 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 06 Oct 2026 12:57 AM IST
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Health deteriorates during police recruitment run; 11 faint.
रायबरेली। जिले की 25वीं वाहिनी पीएसी में चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया की शारीरिक परीक्षा में सोमवार को भी 11 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने और कमजोरी के कारण अभ्यर्थी मैदान में गिरकर बेहोश होने लगे। जिला अस्पताल में इलाज के बाद सभी ठीक हैं।
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रविवार को भी शारीरिक परीक्षा के दौरान 21 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई थी। शारीरिक परीक्षा के लिए प्रयागराज, लखनऊ, फतेहपुर आदि जिलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।
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इस दौरान प्रयागराज के सूरज, अभय कुमार, फतेहपुर के विवेक सैनी, अकबरपुर के शिव कुमार, लखनऊ के अनूप कुमार, अयोध्या के अग्रसेन यादव, फतेहपुर के निलेश कुमार, शिवम यादव समेत 11 अभ्यर्थियों की हालत धूप में दौड़ने के कारण बिगड़ थी।
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