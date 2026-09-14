Raebareli News: दुकानदार को पीटा, हाईवे जाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बताया गया कि शनिवार रात करीब 9:15 बजे आशुतोष दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मुंशीगंज चौराहे पर वह चाट की दुकान पर पानी के बताशे खाने लगे। इसी दौरान एसयूवी सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।आशुतोष के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही उनकी मां हेमा गुप्ता और कई व्यापारी मौके पर पहुंच गए। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने हंगामा करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। हेमा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे पर हमला किया गया है। पुलिस ने एसयूवी को कब्जे में ले लिया।भदोखर थाना प्रभारी राकेशचंद्र आनंद ने बताया कि हमलावरों की पहचान कराई जा रही है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हंगामा कर रहे व्यापारियों को समझाकर शांत कराया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया।