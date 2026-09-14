Raebareli News: दुकानदार को पीटा, हाईवे जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 14 Sep 2026 12:57 AM IST
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रायबरेली। कॉस्मेटिक दुकानदार आशुतोष गुप्ता की शनिवार रात मुंशीगंज चौराहे पर एसयूवी सवार हमलावरों ने पिटाई कर दी। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने हंगामा करते हुए लखनऊ-प्रयागराज हाईवे जाम कर दिया। हमलावर एसयूवी छोड़कर मौके से भाग निकले। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर व्यापारियों को शांत कराया, जिसके बाद कुछ देर में जाम खुल गया।
बताया गया कि शनिवार रात करीब 9:15 बजे आशुतोष दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मुंशीगंज चौराहे पर वह चाट की दुकान पर पानी के बताशे खाने लगे। इसी दौरान एसयूवी सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
आशुतोष के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही उनकी मां हेमा गुप्ता और कई व्यापारी मौके पर पहुंच गए। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने हंगामा करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। हेमा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे पर हमला किया गया है। पुलिस ने एसयूवी को कब्जे में ले लिया।
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भदोखर थाना प्रभारी राकेशचंद्र आनंद ने बताया कि हमलावरों की पहचान कराई जा रही है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हंगामा कर रहे व्यापारियों को समझाकर शांत कराया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया।
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बताया गया कि शनिवार रात करीब 9:15 बजे आशुतोष दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मुंशीगंज चौराहे पर वह चाट की दुकान पर पानी के बताशे खाने लगे। इसी दौरान एसयूवी सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
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आशुतोष के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही उनकी मां हेमा गुप्ता और कई व्यापारी मौके पर पहुंच गए। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने हंगामा करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। हेमा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उनके बेटे पर हमला किया गया है। पुलिस ने एसयूवी को कब्जे में ले लिया।
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भदोखर थाना प्रभारी राकेशचंद्र आनंद ने बताया कि हमलावरों की पहचान कराई जा रही है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हंगामा कर रहे व्यापारियों को समझाकर शांत कराया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया।