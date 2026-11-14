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Raebareli News: नेहरू जयंती की पूर्व संध्या पर हुई संगोष्ठी

Sat, 14 Nov 2026 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 14 Nov 2026 12:34 AM IST
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Seminar held on the eve of Nehru Jayanti
रायबरेली। राजनीति विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू की जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी आयोजित की। अध्यक्ष डॉ. राम बहादुर वर्मा ने नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनके योगदान को याद किया। महामंत्री डॉ. बृज किशोर ने कहा कि नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और अच्छे वक्ता, चिंतक व लेखक थे।
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