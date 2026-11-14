Raebareli News: नेहरू जयंती की पूर्व संध्या पर हुई संगोष्ठी

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रायबरेली। राजनीति विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू की जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी आयोजित की। अध्यक्ष डॉ. राम बहादुर वर्मा ने नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनके योगदान को याद किया। महामंत्री डॉ. बृज किशोर ने कहा कि नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और अच्छे वक्ता, चिंतक व लेखक थे।