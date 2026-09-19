Raebareli News: राजस्थान में निशिहर व दुर्गेश का हुआ सम्मान
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 19 Sep 2026 12:40 AM IST
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रायबरेली। हिंदी दिवस के अवसर पर राजस्थान में साहित्य मंडल के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसी साहित्य समारोह में रायबरेली जिले के दो साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन 12 से 14 सितंबर को हुआ, जिसमें रायबरेली के प्रसिद्ध गीतकार दुर्गा शंकर वर्मा दुर्गेश और अवधी कवि आचार्य सूर्य प्रसाद शर्मा निशिहर ने भी प्रतिभाग किया। दोनों कवियों को क्रमशः हिंदी साहित्य शिरोमणि और हिंदी साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। इससे जिले का गौरव बढ़ा है। इस उपलब्धि पर एसपी मिश्रा, राजेंद्र वर्मा राज, डॉ. संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. संतलाल, शत्रुघ्न सिंह चौहान, प्रमोद शंकर शुक्ला ने खुशी जताई है। (संवाद)
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