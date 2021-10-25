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ओसाह निवासी जीत बहादुर सिंह बुधवार दोपहर करीब तीन बजे बाइक से कुसुढ़ीसागरपुर गांव में एक निमंत्रण में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान हलोर बाजार के आगे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं। बताया गया कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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हलोर। महराजगंज-हैदरगढ़ मार्ग पर हलोर बाजार के आगे बुधवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।