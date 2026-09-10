Raebareli News: दो करोड़ से पुरानी मशीनों की जगह आएंगे आधुनिक उपकरण

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बजट से एनेस्थीसिया विभाग के लिए मरीजों को बेहोश करने वाली मशीन समेत जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे। आर्थोपेडिक विभाग में सी-आर्म मशीन खरीदी जाएगी। यह मशीन काफी पुरानी हो चुकी है, ऐसे में ऑपरेशन के दौरान सटीकता की समस्या बनी रहती है। डेंटल विभाग में आधुनिक डेंटल चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बाल रोग, सर्जरी और टीबी-चेस्ट विभाग के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। गायनी विभाग में भी प्रसव के लिए कई आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से बजट के तहत उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही मशीनों की खरीद की जाएगी।आधुनिक मशीनों की होगी खरीदशासन से मुहैया कराए गए बजट से पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनों व अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। जेम पोर्टल के माध्यम से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।- डॉ. मुकेश यादव, प्राचार्य