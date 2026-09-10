फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Modern equipment will replace machines that are over 20 million years old

Raebareli News: दो करोड़ से पुरानी मशीनों की जगह आएंगे आधुनिक उपकरण

Thu, 10 Sep 2026 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 10 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Modern equipment will replace machines that are over 20 million years old
महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर।
अंबेडकरनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए शासन से दो करोड़ रुपये का बजट मिला है। इस धनराशि से विभिन्न विभागों के जरूरी चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे। लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे उपकरणों के स्थान पर आधुनिक मशीनें उपलब्ध होने से जांच और उपचार की गुणवत्ता बेहतर होने तथा मरीजों को अधिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

बजट से एनेस्थीसिया विभाग के लिए मरीजों को बेहोश करने वाली मशीन समेत जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे। आर्थोपेडिक विभाग में सी-आर्म मशीन खरीदी जाएगी। यह मशीन काफी पुरानी हो चुकी है, ऐसे में ऑपरेशन के दौरान सटीकता की समस्या बनी रहती है। डेंटल विभाग में आधुनिक डेंटल चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बाल रोग, सर्जरी और टीबी-चेस्ट विभाग के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। गायनी विभाग में भी प्रसव के लिए कई आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से बजट के तहत उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही मशीनों की खरीद की जाएगी।
विज्ञापन


आधुनिक मशीनों की होगी खरीद
शासन से मुहैया कराए गए बजट से पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनों व अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। जेम पोर्टल के माध्यम से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

- डॉ. मुकेश यादव, प्राचार्य
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed