Raebareli News: ढेकवा में फिर दिखा सियार, दहशत

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ढेकवा गांव में सियार ने बृहस्पतिवार को बकरी चरा रही दो महिला समेत तीन लोगों पर हमला कर दिया था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम गांव नहीं पहुंची। इससे ग्रामीणों में नाराजगी रही। रविवार शाम ग्रामीण लाठी-डंडा लेकर नहर की तरफ गए तो सियार फिर दिखाई दिया। इससे लोग लौट आए। सूचना पर वन दारोगा रोशन पाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ नहर पर खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला।सोमवार को फिर खोज की गई। जंगलों और खेतों में देखा लेकिन सियार का पता नहीं चला। भरत, ध्यानू पांडेय, विवेक, नजीर, हौशिला, नबी, मोनू, दया, राहल सिंह आदि ने बताया कि ग्रामीणों में इतनी दहशत है कि लोग लाठी-डंडा लेकर निकलते हैं। बच्चे घरों में कैद रहते हैं। वन दरोगा रोशन पाल ने बताया कि सियार को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। संभावित जगहों पर कांबिंग कराई जा रही है।