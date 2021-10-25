Raebareli News: धोखाधड़ी के मामले में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

विज्ञापन





देर रात मुखबिर की सूचना पर अमित को सरेनी क्षेत्र से दबोच लिया गया। सीओ ने बताया कि रायबरेली के सरेनी, उन्नाव के बिहार थाने में अमित के खिलाफ हत्या, चोरी, जानलेवा हमला, धोखाधड़ी, गैंगस्टर समेत कुल 19 मामले दर्ज हैं। वह सरेनी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वारंट जारी होने के बाद अमित के घर की कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसे पकड़ लिया गया है।

विज्ञापन

रायबरेली। उन्नाव में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर अमित सिंह को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि सरेनी थाना क्षेत्र के कहिंजर गांव निवासी अमित सिंह को पकड़ा गया है। अमित के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला उन्नाव के बिहार थाने में दर्ज किया गया था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्नाव ने चल रहा है। अमित के हाजिर न होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था।