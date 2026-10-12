Raebareli News: आरोग्य मेले में 2226 रोगियों की सेहत जांची

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आरोग्य मेले में सर्दी-जुकाम के 251, बुखार के 342, सांस संबंधी समस्याओं के 85 और पेट दर्द के 95 मरीज उपचार कराने पहुंचे। अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भी जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं दी गईं। डीह प्रतिनिधि के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेतौरा में आयोजित आरोग्य मेले में खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही। डॉ. डीएन चौधरी की टीम ने 122 मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं वितरित कीं।सरेनी प्रतिनिधि के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीबी में 65 मरीजों ने उपचार कराया। सीएचसी प्रभारी शुभम सिंह ने लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। गदागंज प्रतिनिधि के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुरधई, गोविंदपुर माधव और रसूलपुर धरावां में आयोजित आरोग्य मेले में 211 मरीजों का उपचार किया गया।सीएचसी अधीक्षक डॉ. ज्ञान प्रताप सिसौदिया ने बताया कि इन दिनों तेज बुखार, खांसी, फुंसियों, एलर्जी और पेट दर्द से पीड़ित मरीज अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। घुरवारा प्रतिनिधि के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटघर में आयोजित आरोग्य मेले में 46 मरीजों की जांच कर उपचार किया गया।