Raebareli News: एएसपी की अगुवाई में हरदोई की क्राइम ब्रांच करेगी जांच

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उड़वा गांव निवासी रिद्विमा सिंह सात अक्तूबर को अपनी 12 वर्षीय बेटी को कार से स्कूल छोड़ने जा रही थीं। इसी दौरान अन्नपूर्णा भवन के सामने कुछ लोगों ने उनकी कार पर हमला कर दिया और शीशे तोड़ दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। रिद्विमा सिंह की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने रीतेश मिश्रा, सत्यम मिश्रा और शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी।पीड़ित पक्ष लगातार मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी थी। साथ ही जगतपुर पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विवेचना हरदोई जिले की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि घटना के समय प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब मामले की विवेचना हरदोई जिले की क्राइम ब्रांच करेगी। जांच एएसपी श्लोक गौतम की अगुवाई में की जाएगी।