Raebareli News: हलषष्ठी आज, महिलाओं ने की खरीदारी

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हलषष्ठी पर्व महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए मनाती हैं। शहर के घंटाघर, कैपरगंज, छोटी बाजार, बड़ी बाजार में महिलाओं ने विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की। खरीदारी में खासकर पूजा-पाठ से संबंधित सामग्री, शृंगार का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मांग देखी गई।पर्व के कारण स्थानीय बाजारों में रौनक देखी गई। महिलाओं की भीड़ के कारण बाजार गहमागहमी से भरे रहे। विक्रेताओं ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी दुकानों पर विशेष व्यवस्था की थी।