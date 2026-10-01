Raebareli News: गोला फेंक में गरिमा, दौड़ में अर्पिता ने मारी बाजी

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वहीं, सीनियर बालक वर्ग में आर्यन प्रथम, सुजीत कुमार द्वितीय, श्लोक तृतीय व जूनियर बालक वर्ग में मेराज अली प्रथम, नीतीश वर्मा द्वितीय, शुभम तृतीय स्थान पर रहे। इसी तरह 600 मीटर दौड़ में सब जूनियर बालिका वर्ग से अर्पिता को प्रथम, रिचा को द्वितीय, रोशनी शर्मा को तृतीय स्थान मिला। इसके साथ ही 100 मीटर दौड़ में सीनियर बालिका वर्ग से सोनी को प्रथम, सुनीता को द्वितीय एवं आंचल को तृतीय, सब जूनियर बालिका वर्ग से पूजा को प्रथम, सोनम को द्वितीय एवं अग्रिमा को तृतीय, जूनियर बालिका वर्ग से साक्षी शर्मा को प्रथम, वर्तिका रावत को द्वितीय एवं अनन्या द्विवेदी को तृतीय और सब जूनियर बालिका वर्ग से पूजा को प्रथम, सोनम को द्वितीय एवं अग्रिमा को तृतीय स्थान मिला।प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ में जूनियर बालक वर्ग से दिवस ने प्रथम, प्रिंस ने द्वितीय एवं अंकुश ने तृतीय, सीनियर बालक वर्ग से राजू ने प्रथम, हिमांशु ने द्वितीय एवं अशरफ अली ने तृतीय, जूनियर बालिका वर्ग से नीतू ने प्रथम, शिखा पाल ने द्वितीय एवं अनुराधा ने तृतीय और सीनियर बालिका वर्ग से खुशी ने प्रथम, रजनी ने द्वितीय एवं आंचल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ उप प्रधानाचार्य डॉ. बरखा भारती और डॉ. प्रत्यूष श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करने की शपथ दिलाई। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी चयनित होने का तोहफा भी मिला।