Raebareli News: किसान ने ससुराल में की खुदकुशी

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उन्होंने पति राजू का शव छप्पर में लगे बांस से रस्सी के सहारे लटका देखा। राजू की मौत से उनकी पत्नी, बेटे दीपक और बेटियों ज्योति व कोमल गमगीन हैं। गुरुबख्शगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि खुदकुशी का कोई कारण सामने नहीं आया है। परिजनों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

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सतांव। बेनीमाधव सिंह का पुरवा गांव में सोमवार शाम एक किसान ने घर के अंदर फंदे से लटककर जान दे दी। हरचंदपुर थाना के कंडौरा गांव निवासी राजू (53) अपनी ससुराल बेनीमाधव सिंह का पुरवा गांव में परिवार के साथ रहते थे। राजू खेती करते थे। सोमवार शाम घर पर कोई नहीं था, उनकी पत्नी खेत गई हुई थी। शाम छह बजे पत्नी घर लौटी।