Raebareli News: स्टेशन पर गिरी फॉल्स सीलिंग, भागे यात्री

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अमृत भारत योजना के तहत चयनित होने के बाद स्टेशन पर करीब दो वर्ष तक पुनर्विकास कार्य कराया गया। करीब तीन महीने पहले ही काम पूरा होने की बात कही गई थी। बाहर से स्टेशन भले ही चमाचम नजर आ रहा हो, लेकिन अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।स्टेशन भवन के प्रवेश द्वार के पास बरामदे में टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इसी स्थान पर फॉल्स सीलिंग लगी हुई है।इसका काफी हिस्सा अचानक ढह गया। दैनिक यात्रियों पंकज, राहुल, अभिषेक, शिवनंदन, मनोज कुमार, लवकुश और ओम प्रकाश ने निर्माण कार्य में खामियां होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। घटना के बाद यात्रियों राजू, चंदन, महेश, गंगासागर, रामसेवक और दिनेश ने चेतावनी दी कि तीन दिन के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा।स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार बाजपेयी ने बताया कि बारिश का पानी टपकने के कारण फॉल्स सीलिंग क्षतिग्रस्त हुई, जिससे उसका कुछ हिस्सा गिर गया। घटना की जानकारी लखनऊ मंडल के उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।