Raebareli News: नैय्या नाला उफनाने से आठ गांवों में जलभराव

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ग्रामीणों ने बताया कि उनका संपर्क खंड मुख्यालय, अस्पताल, बैंक और विद्यालयों से टूट गया है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। गुरुबख्शगंज गांव में स्थिति सबसे खराब है। यहां बीमारों, गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग की कम ऊंचाई के कारण हर वर्ष यह समस्या आती है। उप जिलाधिकारी महराजगंज चंद्र प्रकाश गौतम ने राहत और बचाव के लिए टीमें लगाई हैं।

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हलोर। क्षेत्र में नैय्या नाला उफनाने से आठ गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जलभराव के कारण आवागमन और शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश से नैय्या नाला उफान पर है। इससे खेतों और गांवों के रास्तों में पानी भर गया है। गुरुबख्शगंज, मंझिगवां, छुलिहा, अलीपुर, नाथगंज, सुखलिया और बसकटा सहित आठ गांव जलभराव से प्रभावित हैं।