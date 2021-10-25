Raebareli News: आठ करोड़ से बदलेगी नौ खस्ताहाल सड़कों की सूरत

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चिह्नित सड़कों में कुछ आठ तो कुछ 10 साल से बदहाल हैं। इन पर चलना ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है। अक्सर लोग सड़क पर गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। बारिश में गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण लंबे समय से सड़कों के निर्माण की मांग कर रहे थे।हरचंदपुर के कठवारा, सरेनी कस्बा और सदर तहसील के अजरहा गांव के रामउजेर, रतीभान, मदन कुमार और विपित साहू ने बताया कि सड़कों के बनने से आवागमन आसान होगा।ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के एक्सईएन सुजीत कुमार राय ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कई जगह निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है।