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बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनसे जिलाधिकारी ने पुनरीक्षण अभियान के संबंध में महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त किया। इस दौरान, डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहने पाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र नागरिकों के आवेदन प्राप्त किए जाएं, दावों एवं आपत्तियों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण किया जाए, तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी अमित कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी प्रदान की।

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रायबरेली। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के चल रहे पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष अभियान दिवसों के दौरान बूथों पर प्राप्त दावों, आपत्तियों और अन्य संबंधित जानकारी के बारे में भी जानकारी ली।