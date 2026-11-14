Raebareli News: ऊंचाहार में 30 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 14 Nov 2026 12:37 AM IST
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रायबरेली। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने शुक्रवार को ऊंचाहार क्षेत्र में करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुईं 29 सड़कों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कंदरावां में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रदेश और ऊंचाहार को विकास से दूर रखा गया। गांवों में रहने वाला गरीब व्यक्ति विकास की धारा से वंचित रहा। जनता को झूठे वादों और नारों से गुमराह किया गया।
मंत्री ने कहा कि अब ऊंचाहार भी प्रदेश और देश के साथ विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। जिन्होंने ऊंचाहार और प्रदेश के विकास को बाधित किया, उन्हें जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। प्रदेश की जनता सत्ता के लोभियों को दोबारा मौका नहीं देगी।
मंत्री ने भागीपुर में इंटरलॉकिंग, बाबूगंज में नाला निर्माण और इंटरलॉकिंग, बेनऊ का पुरवा में डामरीकृत सड़क, रैयापुर कोटिया चित्रा में इंटरलॉकिंग और शहजादपुर से कोटिया चित्रा तक सड़क का लोकार्पण किया। सरकारी अस्पताल से नारायन अस्पताल तक इंटरलॉकिंग और पूरे भैरो से गंगाराम के पुरवा मार्ग का भी उद्घाटन किया।
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इसके अलावा ननकू का पुरवा से तिवारिन का पुरवा तक डामरीकरण, सराय परसू में इंटरलॉकिंग और आंगनबाड़ी केंद्र, अमलिहा का पुरवा व मनीरामपुर में इंटरलॉकिंग तथा मुरारमऊ में बरात घर का लोकार्पण किया। सरपतहा से तुराबी का पुरवा, गंगश्री से टाही और अकोढ़िया से शारदा सहायक तक संपर्क मार्गों का भी उद्घाटन हुआ।
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मंत्री ने कहा कि अब ऊंचाहार भी प्रदेश और देश के साथ विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। जिन्होंने ऊंचाहार और प्रदेश के विकास को बाधित किया, उन्हें जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। प्रदेश की जनता सत्ता के लोभियों को दोबारा मौका नहीं देगी।
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मंत्री ने भागीपुर में इंटरलॉकिंग, बाबूगंज में नाला निर्माण और इंटरलॉकिंग, बेनऊ का पुरवा में डामरीकृत सड़क, रैयापुर कोटिया चित्रा में इंटरलॉकिंग और शहजादपुर से कोटिया चित्रा तक सड़क का लोकार्पण किया। सरकारी अस्पताल से नारायन अस्पताल तक इंटरलॉकिंग और पूरे भैरो से गंगाराम के पुरवा मार्ग का भी उद्घाटन किया।
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इसके अलावा ननकू का पुरवा से तिवारिन का पुरवा तक डामरीकरण, सराय परसू में इंटरलॉकिंग और आंगनबाड़ी केंद्र, अमलिहा का पुरवा व मनीरामपुर में इंटरलॉकिंग तथा मुरारमऊ में बरात घर का लोकार्पण किया। सरपतहा से तुराबी का पुरवा, गंगश्री से टाही और अकोढ़िया से शारदा सहायक तक संपर्क मार्गों का भी उद्घाटन हुआ।