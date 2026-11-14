Raebareli News: ऊंचाहार में 30 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

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मंत्री ने कहा कि अब ऊंचाहार भी प्रदेश और देश के साथ विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। जिन्होंने ऊंचाहार और प्रदेश के विकास को बाधित किया, उन्हें जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। प्रदेश की जनता सत्ता के लोभियों को दोबारा मौका नहीं देगी।मंत्री ने भागीपुर में इंटरलॉकिंग, बाबूगंज में नाला निर्माण और इंटरलॉकिंग, बेनऊ का पुरवा में डामरीकृत सड़क, रैयापुर कोटिया चित्रा में इंटरलॉकिंग और शहजादपुर से कोटिया चित्रा तक सड़क का लोकार्पण किया। सरकारी अस्पताल से नारायन अस्पताल तक इंटरलॉकिंग और पूरे भैरो से गंगाराम के पुरवा मार्ग का भी उद्घाटन किया।इसके अलावा ननकू का पुरवा से तिवारिन का पुरवा तक डामरीकरण, सराय परसू में इंटरलॉकिंग और आंगनबाड़ी केंद्र, अमलिहा का पुरवा व मनीरामपुर में इंटरलॉकिंग तथा मुरारमऊ में बरात घर का लोकार्पण किया। सरपतहा से तुराबी का पुरवा, गंगश्री से टाही और अकोढ़िया से शारदा सहायक तक संपर्क मार्गों का भी उद्घाटन हुआ।